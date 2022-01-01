KupiTul™ Интернет-магазин эксклюзивных штор и тюля собственного производства.

Уважаемы клиенты, просим Вас обратить внимание , что все тюли и шторы, представленные в нашем интернет-магазине, производства КупиТюль. Мы не перепродаем готовые шторы и тюль других фирм или производителей.

Так как мы являемся производителями, Вы можете заказать любые размеры, которые вам нужны.

Мы с удовольствием выполним Ваши пожелания!

Интернет-магазин KupiTul.ru предлагает широкий ассортимент готовых штор и тюля, а также возможностью пошива на заказ. Вы можете приобрести модели из любых типов ткани с эффектной вышивкой или принтом. Для оформления интерьера квартиры или загородного дома в стиле прованс, кантри, хай-тек и любых современных направлений Вы без труда подберете у нас подходящий вариант. Множество готовых изделий из атласа, бархата, плотного блэкаута, легкой органзы и других красивых и функциональных тканей представлены в нашем каталоге.

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Какие шторы и тюль выбрать в KupiTul.ru

Элегантные и респектабельные портьеры или изящные тюлевые занавески? Купите шторы, которые будут гармонично сочетаться с мебелью и общей цветовой гаммой помещения. Однако дело не только в интерьерном решении, существуют и другие критерии. Несколько советов от нашего интернет-магазина помогут Вам сделать правильный выбор.

Шторы для кухни.

На кухню лучше подобрать занавески из материала, который не впитывает запахов и легко отстирывается от грязи и жира. К ним относятся классические раздвижные портьеры или римские шторы из синтетических тканей. Модели изо льна, ситца, хлопка и других натуральных материалов меньше собирают пыль, однако без специальной пропитки, как губка, поглощают все запахи, поэтому их придется чаще стирать. Вы можете купить шторы в сочетании с тюлем из полиэстера с вышивкой или готовую модель с аппликацией и изящным макраме на кремовой органзе. Светлые занавески зрительно увеличивают пространство, наполняя кухню светом и создавая ощущение чистоты. В KupiTul.ru Вы можете найти комплекты, модели с ламбрекенами, портьеры и тюль с вышивкой, рисунком, недорогой или элитный вариант. Ассортимент довольно широк, и наши специалисты всегда готовы помочь Вам в выборе. Также Вы можете воспользоваться сервисом поиска подходящего варианта по параметрам.

Шторы в спальную комнату или гостиную.

Для спальной комнаты или гостиной, выходящей окнами на юг, наш магазин рекомендует шторы из светонепроницаемой ткани. Как вариант – жаккард или блэкаут. Выглядят они очень эффектно. Это не самый дешевый вариант, однако такие ткани практичны и удобны в уходе. Минусом плотных штор является поглощение ими пыли. Если Вы живете в Москве или другом крупном городе, их придется стирать раз в 3 месяца (щадящий режим, температура не более 30 °С). Деликатно выкручивайте или совсем не отжимайте шторы, чтобы не оставалось вмятин (их потом очень тяжело прогладить). Роскошные портьеры из плотной ткани – оптимальный выбор для создания уюта в гостиной, спальной комнате или кабинете. Кроме изумительного вида, они еще хорошо приглушают яркий солнечный свет.

Шторы для детской комнаты.

Лучше подобрать вариант из натуральной ткани или синтетического материала с качественной окраской. Не стоит делать частую драпировку, чтобы избежать чрезмерного скопления пыли и появления пылевого клеща. Среди детей сейчас очень много аллергиков, поэтому нужно обеспечить максимально безопасную среду. Для создания уюта в детской комнате достаточно подобрать недорогие шторы из прочного качественного материала и простые в уходе, так как дети могут рисовать на них и играть с ними. Если цвет стен однотонный, то желательно повесить яркие портьеры с каким-либо принтом, вышивкой. Если Вы хотите зрительно приподнять потолок, выберите в интернет-магазине шторы с вертикальным узором. Вы можете купить готовую модель или сделать заказ по индивидуальным размерам. Это могут быть однотонные стильные шторы на люверсах или шикарные полотна с орнаментом.



Где купить шторы и тюль в Москве?

Вы можете купить понравившиеся товары, которые идеально впишутся в интерьер квартиры или загородного дома, в нашем интернет-магазине штор и тюля, недорого и с доставкой по России. Рекомендуем подобрать постельное белье к Вашему новому интерьеру. Мы предлагаем как готовую продукцию, так и возможность изготовления штор любых размеров на заказ. Мы организуем доставку штор из интернет-магазина по Москве и регионам РФ, а при покупке на сумму от 10 000 руб. эта услуга предоставляется бесплатно.