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НОВИНКИ ШТОР И ТЮЛЯ
Наши лучшие предложения:
Тюль-Арка Люси, гипюр жаккардовый (белый)Тюль-Арка Люси, гипюр жаккардовый (белый)
Тюль-Арка Люси, гипюр жаккардовый (белый)
0
4 800 – 8 000 руб
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Тюль-Арка Люси, гипюр жаккардовый (молочный)Тюль-Арка Люси, гипюр жаккардовый (молочный)
Тюль-Арка Люси, гипюр жаккардовый (молочный)
0
4 800 – 8 000 руб
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Тюль-Люси, гипюр жаккардовый (белый)Тюль-Люси, гипюр жаккардовый (белый)
Тюль-Люси, гипюр жаккардовый (белый)
0
2 600 – 7 800 руб
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Тюль-Люси, гипюр жаккардовый (молочный)Тюль-Люси, гипюр жаккардовый (молочный)
Тюль-Люси, гипюр жаккардовый (молочный)
0
2 600 – 7 800 руб
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Тюль Люси-2, гипюр жаккардовый (белый)Тюль Люси-2, гипюр жаккардовый (белый)
Тюль Люси-2, гипюр жаккардовый (белый)
0
3 900 – 7 800 руб
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Тюль Люси-2, гипюр жаккардовый (молочный)Тюль Люси-2, гипюр жаккардовый (молочный)
Тюль Люси-2, гипюр жаккардовый (молочный)
0
3 900 – 7 800 руб
Выбрать
Тюль Люси-Т гипюр жаккардовый (белый)Тюль Люси-Т гипюр жаккардовый (белый)
Тюль Люси-Т гипюр жаккардовый (белый)
0
7 800 руб
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Тюль Люси-Т гипюр жаккардовый (молочный)Тюль Люси-Т гипюр жаккардовый (молочный)
Тюль Люси-Т гипюр жаккардовый (молочный)
0
7 800 руб
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Dino (пыльно-сиреневый). Плотные жаккардовые шторыDino (пыльно-сиреневый). Плотные жаккардовые шторы
Dino (пыльно-сиреневый). Плотные жаккардовые шторы
0
9 900 – 18 000 руб
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Dino (светло-коричневый). Плотные жаккардовые шторыDino (светло-коричневый). Плотные жаккардовые шторы
Dino (светло-коричневый). Плотные жаккардовые шторы
0
9 900 – 18 000 руб
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Dino (серый). Плотные жаккардовые шторыDino (серый). Плотные жаккардовые шторы
Dino (серый). Плотные жаккардовые шторы
0
9 900 – 18 000 руб
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Тюль сетка-грек Морозко-Т (белый)Тюль сетка-грек Морозко-Т (белый)
Тюль сетка-грек Морозко-Т (белый)
0
7 200 руб
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Тюль микросетка Калинка-Т (белый)Тюль микросетка Калинка-Т (белый)
Тюль микросетка Калинка-Т (белый)
0
8 400 руб
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Тюль микросетка с вышивкой Калинка (белый)Тюль микросетка с вышивкой Калинка (белый)
Тюль микросетка с вышивкой Калинка (белый)
0
2 100 – 8 400 руб
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Тюль микросетка с вышивкой Калинка-2 (белый)Тюль микросетка с вышивкой Калинка-2 (белый)
Тюль микросетка с вышивкой Калинка-2 (белый)
0
4 200 – 8 400 руб
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Комплект штор Луи (бирюза). Шторы из стриженного бархатаКомплект штор Луи (бирюза). Шторы из стриженного бархата
Комплект штор Луи (бирюза). Шторы из стриженного бархата
0
7 650 – 14 650 руб
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Classic Blackout (Champagne) Шторы из однотонного матового блэкаутаClassic Blackout (Champagne) Шторы из однотонного матового блэкаута
Classic Blackout (Champagne) Шторы из однотонного матового блэкаута
2
4 950 – 9 900 руб
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Готовый тюль вуаль Classic Voile-2 (white)Готовый тюль вуаль Classic Voile-2 (white)
Готовый тюль вуаль Classic Voile-2 (white)
3
1 950 – 3 900 руб
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Готовый тюль вуаль Classic Voile-2 (creme)Готовый тюль вуаль Classic Voile-2 (creme)
Готовый тюль вуаль Classic Voile-2 (creme)
2
1 950 – 3 900 руб
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Штора. Тюль Basica-2 (микровуаль венге)Штора. Тюль Basica-2 (микровуаль венге)
Штора. Тюль Basica-2 (микровуаль венге)
1
1 950 – 3 900 руб
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Микросетка с вышивкой Милана (светлое золото)Микросетка с вышивкой Милана (светлое золото)
Микросетка с вышивкой Милана (светлое золото)
0
4 500 – 18 000 руб
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Штора. Тюль Basica (микровуаль венге)Штора. Тюль Basica (микровуаль венге)
Штора. Тюль Basica (микровуаль венге)
1
1 950 – 3 900 руб
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Длинные шторы. Луи (серый). Шторы из стриженного бархатаДлинные шторы. Луи (серый). Шторы из стриженного бархата
Длинные шторы. Луи (серый). Шторы из стриженного бархата
0
11 400 руб
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Тюль Амели французская сетка (белый)Тюль Амели французская сетка (белый)
Тюль Амели французская сетка (белый)
2
6 400 – 19 200 руб
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Тюль с вышивкой Милана (молочный)Тюль с вышивкой Милана (молочный)
Тюль с вышивкой Милана (молочный)
1
6 000 – 18 000 руб
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Kadife (морская волна). Шторы из стриженного бархатаKadife (морская волна). Шторы из стриженного бархата
Kadife (морская волна). Шторы из стриженного бархата
0
5 100 – 10 200 руб
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Тюль Pollet-2 французская сетка (золото)Тюль Pollet-2 французская сетка (золото)
Тюль Pollet-2 французская сетка (золото)
1
6 600 – 13 200 руб
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Тюль Belle французская сетка (белый)Тюль Belle французская сетка (белый)
Тюль Belle французская сетка (белый)
2
4 400 – 13 200 руб
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Штора. Тюль Basica-2 (микровуаль зеленый)Штора. Тюль Basica-2 (микровуаль зеленый)
Штора. Тюль Basica-2 (микровуаль зеленый)
0
1 950 – 3 900 руб
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Тюль Адель матовый батист (молочный)Тюль Адель матовый батист (молочный)
Тюль Адель матовый батист (молочный)
2
6 000 – 18 000 руб
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Тюль Pollet французская сетка (золото)Тюль Pollet французская сетка (золото)
Тюль Pollet французская сетка (золото)
0
4 400 – 13 200 руб
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Шторы бархат Luxe (светло-серый)Шторы бархат Luxe (светло-серый)
Шторы бархат Luxe (светло-серый)
0
10 500 – 21 000 руб
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Отзывы покупателей
Отзывы покупателей Блок 20
Светлана

Искала в спальню очень спокойные, однотонные шторы. Неожиданна увидела эту модель и они мне сразу приглянулись. Заказ сделала быстро, волновалась, что вдруг цвет не совпадет и заказ не оправдает моих ожиданий. Когда привезли шторы, я была в полном восторге. Цвет нежный, шторки на ощупь мягкие, бархатные, на них не видно даже заломов. Я более чем довольна. Моя спальня необыкновенно преобразилась с ними. Еще немаловажен оперативный, качественный клиентский сервис. Спасибо за шторы. Вы сделали меня чуточку счастливее. Смело рекомендую.

Отзывы покупателей Блок 19
Елена

Отличная фирма. Заказала шторы вечером,а утром следующего дня они были у меня дома. Шторы высоког качества, смотрятся замечательно. Не пропускают свет и холод из окна, В комнате стало уютно и надежно. Можно указать при заказе свою длину, к тому же на ленте крепления два уровня, в результате удалось подобрать нужный размер.

Отзывы покупателей Блок 18
Андрей Васильевич

Огромное спасибо за шторы. Уважаемые заказчики. Вы должны понимать, что прямые солнечные лучи пробивают любую ткань кроме кирпича. Для полной изоляции закажите допом рулонные шторы и будет вам счастье). Но и обычная штора блэкаут изолирует минимум до 70%света. Это вполне прекрасный вариант. Более того соотношение цены и качества здесь просто прекрасно. Заказываю второй комплект. Сторона солнечная. Ткань даже тепло удерживает. Между шторой и окном Африка, а ведь ещё только весна. Девушки спасибо вам огромное.

Отзывы покупателей Блок 17
Марина Анатольевна

Уважаемые сотрудники магазина, здравствуйте! Привет вам из Сибири!Примите огромную благодарность за вашу качественную работу! Заказывала шторы (блэкаут) и тюль-вуаль. Прекрасная ткань и аккуратная работа по пошиву, а как замечательно всё уложили и запаковали!!!Умницы!Ещё раз спасибо большое!!!Процветания вашему делу! И - ДА, вы действительно делаете его С ЛЮБОВЬЮ!!!

Отзывы покупателей Блок 16
Маргарита

Добрый день!спасибо большое за шторы.Все очень хорошо подошло,и высота и ширина.Отдельное спасибо за образцы,я нашла именно тот цвет,который хотела

Отзывы покупателей Блок 15
Марина Голованова

Добрый день!

Хочу выразить благодарность фирме Kupitul, в частности Натальи, с которой я общалась долгое время пока подбирала шторы.
Наталья очень квалифицированный специалист. Она терпеливо и со знанием дела отвечала на все мои вопросы, и сомнения по поводу того или иного моего выбора штор были успешно решены. Спасибо!

Отзывы покупателей Блок 14
Наталья

Огромное спасибо за выполненный заказ. Всё очень красиво, даже упаковка. Все быстро, качественно, приветливо. Всех сотрудников с праздником !

Отзывы покупателей Блок 13
Надежда Анатольевна

Очень быстро обработали заказ. Выслали бесплатные образцы, благодаря которым я не сомневалась в выбранном товаре. Консультант помогла определиться с длиной. Причем девушка большая молодец, благодаря ей мои шторы идельны мне все понравилось. Потом закажу еще покрывало

Отзывы покупателей Блок 12
Лилия

Тюль красивая , очень нежный кремовый цвет , заказывала на лоджию с панорамным остеклением , смотрится отлично и со стороны комнаты и с уличной . Строчки ровные , нигде не бахромится , Спасибо за работу

Отзывы покупателей Блок 11
Ирина

Тюль понравился. Изготовлено отлично, все швы ровные, высота изделия под заказ, ровно столько сколько нужно. Изготовили и прислали быстро, все аккуратно упаковано, даже гладить не понадобилось. Спасибо большое.

Отзывы покупателей Блок 10
Ирина

Штора очень понравилась, красиво «висит. Огромное спасибо данному интернет магазину, заказывала первый раз оформление окна и вот так , на расстоянии. Ничуть не пожалела, очень быстро сшили и отправили на пункт выдачи, качество изготовление отличное, цена приемлемая. В магазинах гораздо дороже. Очень довольна.

Отзывы покупателей Блок 9
Оксана

Вчера получила комплект. Великолепно. Смотрится одновременно уютно и празднично. В комнате даже стало намного светлей. Высота которую заказывала идеально подошла. Упаковано для доставки было очень аккуратно. Вобщем все замечательно, большое спасибо.

Отзывы покупателей Блок 8
Юлия Владимировна

Очень качественный тюль. Рисунок у него просто потрясающий. Нежный и в то же время выразительный. Оттенок органзы довольно универсальный, впишется практически в любой интерьер.
Заказывала тюль по заданным размерам, 240 см высотой. Вписался идеально.

Отзывы покупателей Блок 7
Нина

Богатое кружево.Повесила в гостиную,смотрится умопомрачительно.спасибо магазину за такую красоту

Отзывы покупателей Блок 6
Евгения

просила,идеально.В магазинах такого плана тюль стоит в разы дороже.Грамотный персонал.Еще бесплатная и удобная доставка.Осталась очень довольна

Отзывы покупателей Блок 5
Евгения

Очень красивый тюль.Сшили высотой 245 см,как я просила,идеально.В магазинах такого плана тюль стоит в разы дороже.Грамотный персонал.Еще бесплатная и удобная доставка.Осталась очень довольна

Отзывы покупателей Блок 4
Светлана

Отличный тюль.Думала целую неделю.Совсем не жалко потраченных денег,потому что очень классно смотрится,вышивка очень аккуратная,пошив отличный.Моя комната преобразилась до неузнаваемости.Просто шикарно.Высоту просила сделать 281 см.Сделали без доплаты.Доставили на следующий день.Полный восторг.Спасибо

Отзывы покупателей Блок 3
Софья

Очень красивый и очень качественный тюль .Все строчки ровные,никаких торчащих ниток.Привезли на следующий день после заказа.Я очень довольна.Рекомендую

Отзывы покупателей Блок 2
Ирина

Нежная ткань,шелковистая.Цвет почти белый.Нет желтизны.Очень понравился тюль.Сшит идеально.Рекомендую всем,кто ценит тюль отличного качества.Спасибо магазину.

Отзывы покупателей Блок 1

Спасибо за тюль. Все просто прекрасно!

Отзывы
Любовь

Тюль Супер.Очень понравилась работа менеджера .Спасибо за помощь

Отзывы
Людмила

Дорогой магазин! Поздравляю с наступающим Новым Годом! Огромное спасибо за шторы! Работа очень качественная! Шторы бесподобные! Огромное спасибо! Угодили так угодили!

Отзывы
Елена

Спасибо вам большое за прекрасный товар. Тюль нам очень понравился. Очень хорошее качество.

Отзывы
Мария

Доброго дня! Все забываю вам написать СПАСИБО за такие замечательные шторы и тюль. Сшито все качественно, шовчик к шовчику!!!!! И по цвету все замечательно подошло

Отзывы
Евгения

Спасибо за шторы! Покупаю здесь второй раз блекаут! Очень довольна покупкой и доставкой, все организованно отлично! Заранее позвонили, доставили в срок. Шторы свет не пропускают, качественно пошиты, отглажены. Можно сразу вешать, единственное т. к. ткань плотная и тяжёлая есть немного загибов, которые отлично убрались отпаривателем!

Отзывы
Лина

Получили шторы. Цвет бледнее, чем на фото, но мне тоже понравился. Качество ткани замечательное, пошив безупречный, аккуратный, без дефектов. Ткань приятная, бархатистая, средней плотности, от солнца защищает. Доставка точно в оговоренный срок. Спасибо большое.

Отзывы
Наталия Андреевна

Добрый День! Шторы очень понавилтсь. Большое спасибо.

Отзывы
Анастасия

Огромное Вам спасибо!) Шторы изумительные, наслаждение для глаз - очень нежные, очень легкие, зрительно осветляют и увеличивают пространство. Оттенок оказался именно таким, какой мне требовался. На моей кухне серо-голубые обои, и далеко не каждый вариант может подойти. Пересмотрела огромное количество штор, но все равно шло утяжеление пространства. Поэтому очень рада, что вышла на Ваш сайт. Буду советовать Вас своим знакомым) Желаю Вам успехов и побольше интересных заказов и благодарных клиентов!)

Отзывы
Елена Александровна

Здравствуйте. Я делала заказ на шторы и тюль. Сегодня получила. Осталась очень довольна качеством пошива штор. Длину просила сделать 2,65. Сделали все, как надо. Угадали в самый раз. Строчки все ровные. Нитки не торчат. Нигде ничего не морщится. Лента пришита очень хорошо. Молодцы. Все было отлично с момента приема заказа и до самого получения. При формировании заказа девочки несколько раз присылали на ватсап фото в реальном виде. Поэтому получила я именно то, что ожидала. И даже сшили красивые качественные подвязки для штор. Все отлично. Сервис на высшем уровне. Буду еще у вас заказывать и рекомендовать друзьям. Заношу ваш сайт в любимые сайты. Спасибо вашей команде. Действительно сделано с любовью.

Отзывы
Елена

Благодарю ваш магазин за замечательные шторы! Все устроило-цвет,пошив,быстрая доставка! Единственное,скажу об особенности светлой блэкаут,это то,что затемнение где-то процентов на 80 солнечного света. Ночью очень темно.Но кто хочет иметь ночь днём -лучше выбирать максимально темную. Но цвет настолько красивый,что решила выбрать Айвори.А чтобы сделать с ним большее затемнение придумала за ними повесить обычную штору.С уважением,Елена.

Отзывы
Абрамова

Получила заказ, спасибо Вам огромное! Качество восхитительное - замечательная ткань, все так аккуратно подшито и отглажено! Спасибо за организацию такого отличного сервиса, у Вас действительно уникальный магазин!

Отзывы
Мария

Очень красивый нежный цвет, идеально подошёл для детской. Качественная плотная ткань и аккуратный пошив. Отличный сервис у магазина с возможностью сначала получить бесплатные образцы и выбрать подходящий цвет, за это отдельный респект! Из минусов только одно - это не самый плотный блэкаут, солнце все же пробивается, а нам нужна полная темнота в комнате, поэтому придётся все-таки дублировать ещё одними шторами.

Отзывы
Алла

Спасибо большое за быстрое исполнение заказа , всем довольна , думаю ещё воспользоваться в дальнейшем вашим ассортиментом и услугой , очень благодарна

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